Das sind die neuen Angebote für Migranten in Stendal

Mitarbeiterinnen des Flüchtlingsrats Sachsen-Anhalt wollen zwei neue Beratungsangebote für Migranten im Landkreis Stendal etablieren. Dafür haben sie in der Karlstraße in Stendal ein Büro eröffnet und schon erste Erfolge vorzuweisen.

Stendal - Als Passant läuft man einfach an der Hausnummer 13 in der Karlstraße in Stendal vorbei. Keine Plakate hängen an der Fensterscheibe und erregen Aufmerksamkeit. Nur ein kleiner Aufkleber an der Tür mit der Aufschrift „Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt“ dient als Hinweis. Doch was genau steckt dahinter?