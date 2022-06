Lichterglanz Der einzige Weihnachtsmarkt in Tangerhütte steht am Kulturhaus

Während ringsum faktisch alle Weihnachtsmärkte abgesagt wurden, wagt sich Schausteller René Wesemann aus Cobbel, auch in Coronazeiten einen solchen auf die Beine zu stellen. Am Kulturhaus in Tangerhütte ist er zu finden.