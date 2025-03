Der am 18. März 2025 gewählte Vorstand des Fördervereins des Theaters der Altmark in Stendal: Daniel Stelmaszczyk (Beisitzer, von links), Gudrun Wilke (Schatzmeisterin), Ulrich Nellessen (Vorstandsvorsitzender), Maria Palaschevsky (Protokollantin) und Jens Schößler (stellvertretender Vorstandsvorsitzender).

Stendal. - „Ich wusste gar nicht, dass wir so viel machen!“, sagt Ulrich Nellessen verblüfft. Bei der Mitgliederversammlung des Fördervereins des Theaters der Altmark (TdA) in Stendal haben der Vorstandsvorsitzende und alle anderen Gäste den Worten von Intendantin Dorotty Szalma gelauscht. Die Theaterchefin hat eine lange Liste der Hilfen aufgelistet, die das TdA von dem Förderverein im Jahr 2024 erhalten hatte.

„Ich wüsste nicht, wo Sie uns nicht helfen“, sagt Dorotty Szalma in ihrem Grußwort. Der Förderverein hat unter anderem einen zweiten Vorhang für das Musical „The Rocky Horror Show“ organisiert, den das Theater auf Gastspiele in die Ferne mitnehmen konnte. Auch das Keyboard samt Gurt, das Niklas Ramdohr in dem Musical in seiner Rolle als Riff-Raff am Körper trägt, hat der Verein gesponsert.

Ein Spint für die Schneiderei, zwei Laptops mit Lautsprechern, Kindersitze für Theatervorstellungen, zwei LED-Wände für Messebesuche und vieles mehr listet Dorotty Szalma auf. „Sie sind unsere Unterstützer und wir brauchen Sie“, sagt die Intendantin. „Und Sie haben Ihre Toren und Herzen für junge Mitglieder geöffnet.“

Der Förderverein darf nicht aussterben Vorstandsvorsitzender Ulrich Nellessen

Den Punkt hat Ulrich Nellessen aufgegriffen. „Ich habe deutlich gespürt, dass wir eine Verjüngung unseres Vorstands brauchen“, sagt er. „Der Förderverein darf nicht aussterben.“ Insbesondere wurde in den Jugendclubs des Theaters für den Förderverein geworben.

Zwei junge Mitglieder konnten so für den Vorstand gewonnen werden, der neu gewählt wurde. Der 35-jährige Daniel Stelmaszczyk und die ebenfalls 35-jährige Maria Palaschevsky sind für Marion Beutel und Christiane Dittmann nachgerückt, die sich nicht mehr zur Wahl gestellt haben.

Daniel Stelmaszczyk hat unter anderem bei der Rocky Horror Show in Stendal auf der Bühne mitgewirkt. Foto: Nilz Böhme

„Möglicherweise haben Sie mich schon auf der Bühne gesehen“, sagt Daniel Stelmaszczyk den anwesenden Vereinsmitgliedern. Er arbeitet im Johanniter-Krankenhaus in Stendal und engagiert sich in seiner Freizeit im Jugendclub. Er hat sich zur Wahl gestellt, „um auch eine Stimme des Jugendclubs im Vorstand zu haben“.

Maria Palaschevsky ist Lehrerin am Winckelmann-Gymnasium in Stendal. „Ich bin schon immer gerne ins Theater gegangen“, sagt sie. „Ich möchte diese Begeisterung an die Jugend weitertragen.“

Es standen keine anderen Kandidaten zur Wahl. Daniel Stelmaszczyk und Maria Palaschevsky sind als Beisitzer und Protokollantin in den Vorstand gewählt worden. Ulrich Nellessen (Vorstandsvorsitzender), Jens Schößler (stellvertretender Vorstandsvorsitzender) und Schatzmeisterin Gudrun Wilke bleiben dem Förderverein des Theaters der Altmark weiter treu. Ebenso die beiden Rechnungsprüfer Rainer Jockel und Jens Beutel.

Schauspieler Paul Worms und der musikalische Leiter des TdA, Niclas Ramdohr, runden den Abend mit einer emotionalen Gesangseinlage ab, mit der sie den ein oder anderen Weggang am Theater andeuten.

Zwei Termine für 2025 hat Ulrich Nellessen noch angekündigt: Die Open-Air-Veranstaltung in Elversdorf soll dieses Jahr am 30. August stattfinden. Die Verleihung des Theaterpreises findet am 19. Oktober statt.

Einnahmen und Ausgaben des Theaterfördervereins in Stendal im Jahr 2024

In ihrem Kassenbericht hat Schatzmeisterin Gudrun Wilke die Ausgaben und Einnahmen des Theaterfördervereins in Stendal dargelegt. Das Jahr 2024 begann für den Verein mit einem Guthaben von rund 8.700 Euro.

Einnahmen: Mit Beiträgen (8.500 Euro) und Spenden (9.800 Euro) wurden etwa 18.300 Euro eingenommen.

Ausgaben: Die Ausgaben hat Gudrun Wilke in drei Bereiche aufgeteilt. Konkret für das Theater in Stendal wurden rund 11.900 Euro ausgegeben. 2.400 Euro flossen in den Theaterauftritt beim Freiluft-Event in Elversdorf. 2.800 Euro wurden für den Theaterpreis ausgegeben, rund 1.000 Euro sind allgemeine Vereinsausgaben. Gesamtsumme: 18.100 Euro.

Bilanz: Der Förderverein hat 2024 ein Plus von 200 Euro gemacht und startete 2025 mit einem Guthaben von rund 8.900 Euro.