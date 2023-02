Gebrauchtwagenhändler in Stendal stecken ihre Visitenkärtchen häufig in die Fenster von Autos.

Stendal - „Kaufe wie gesehen, jederzeit erreichbar, auch Unfallwagen“, steht zum Beispiel auf einer bunten Visitenkarte, die an der Fahrertür eines geparkten Volvos klemmt. Die Kärtchen sind überall in Stendal zu finden: auf Supermarktparkplätzen, privaten Stellflächen und in der Innenstadt. Sogar in Briefkästen landen sie mittlerweile. Doch wer steckt hinter den Kaufangeboten?