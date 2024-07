Ulf Grünewald ist „Vater“ der Partnerschaft zwischen Lüderitz in der Altmark und Lüderitz in Namibia.

Ulf Grünewald an seinem Lieblingsplatz am Atlantischen Ozean.

Lüderitz - Am tosenden Meer des Atlantischen Ozeans, weit draußen vor der Stadt, sitzt ein Mann auf einem einsamen Felsen. „Hier kann ich abschalten, die Seele baumeln lassen“, sagt Ulf Grünewald. Nur selten gönnt sich der fast 70-Jährige eine kurze Auszeit an seinem Lieblingsplatz. Nicht nur im Job, als Generalmanager des Lüderitz Nest Hotel, ist er rund um die Uhr gefragt. Selbstverständlich kennt er jeden in der kleinen Hafenstadt im Südwesten Namibias, und jeder kennt ihn. Ulf ist in Lüderitz eine Institution und der „Vater“ der Partnerschaft mit dem kleinen Dorf in Deutschland gleichen Namens.