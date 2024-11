Crystal Meth, Kokain und mehr Der wohl größte Drogenfund in der Altmark: Komplize sollte Drogenkoch für 50.000 Euro decken

Der Prozess am Landgericht Stendal um den vermutlich größten Drogenfund in der Altmark geht weiter: Ein Brief des Drogenkochs, ein als „Niederländer“ bekannter Mann und das Verhalten eines Polizisten stehen im Fokus.