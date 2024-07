Stendal/DUR. - Arbeiten an der Bahninfrastruktur im Raum Stendal sorgen ab Anfang August für Beeinträchtigungen im Zugverkehr.

Rund um Stendal finden vom 1. August bis 5. August Bauarbeiten an den Gleisen und Weichen sowie an der Signal- und Sicherungstechnik statt, so die Deutsche Bahn in einer Pressemitteilung. Dafür werden demnach die Strecken Tangerhütte – Stendal – Wittenberge und Stendal – Salzwedel – Uelzen für den Zugverkehr gesperrt.

Für die ausfallenden Züge im Nahverkehr (S 1 und RE 20) wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Reisenden zwischen Magdeburg und Uelzen/Hamburg wird, insbesondere für das Wochenende am 3. und 4. August, die Fahrt über Braunschweig empfohlen, heißt es. Reisenden zwischen Stendal und Uelzen beziehungsweise Hamburg wird die Fahrt über Wolfsburg beziehungsweise Rathenow empfohlen.

Deutsche Bahn arbeitet an Infrastruktur rund um Stendal

Im Fernverkehr fahren die ICE- und IC-Züge am 3. und 4. August ohne Halt in Stendal.

Fahrgäste von und nach Stendal haben folgende Anschlussmöglichkeiten an den Fernverkehr:

IC-Linie Magdeburg – Hamburg : Die IC Magdeburg – Hamburg werden zwischen Magdeburg und Wittenberge umgeleitet. Fahrgäste nutzen in Richtung Magdeburg den Ersatzverkehr ab/bis Tangerhütte und wechseln dort in den Nahverkehrszug von/nach Magdeburg. Dort besteht Anschluss an den Fernverkehr.

: Die IC Magdeburg – Hamburg werden zwischen Magdeburg und Wittenberge umgeleitet. Fahrgäste nutzen in Richtung Magdeburg den Ersatzverkehr ab/bis Tangerhütte und wechseln dort in den Nahverkehrszug von/nach Magdeburg. Dort besteht Anschluss an den Fernverkehr. IC-Linie Magdeburg – Schwerin – Rostock – Warnemünde : In Richtung Schwerin und Rostock wird ab Stendal der Ersatzverkehr bis Wittenberge empfohlen. Dort besteht Anschluss an die regulären Nahverkehrsverbindungen nach Schwerin und Rostock. Die IC werden zwischen Magdeburg und Rostock über Berlin mit Halt in Berlin Gesundbrunnen umgeleitet. Die Halte Stendal, Wittenberge, Ludwigslust, Schwerin, Bad Kleinen und Bützow entfallen.

: In Richtung Schwerin und Rostock wird ab Stendal der Ersatzverkehr bis Wittenberge empfohlen. Dort besteht Anschluss an die regulären Nahverkehrsverbindungen nach Schwerin und Rostock. Die IC werden zwischen Magdeburg und Rostock über Berlin mit Halt in Berlin Gesundbrunnen umgeleitet. Die Halte Stendal, Wittenberge, Ludwigslust, Schwerin, Bad Kleinen und Bützow entfallen. Die ICE-Züge der Verbindung Berlin – Wolfsburg – Kassel – Frankfurt/Main – Schweiz werden über die Schnellfahrstrecke ohne Halt in Stendal umgeleitet. Reisende von Stendal nach Berlin werden gebeten, den Nahverkehr über Rathenow zu nutzen. Von Stendal in Richtung Wolfsburg und Braunschweig empfiehlt die Deutsche Bahn ebenfalls den Nahverkehr zu nutzen.

Woran die Deutsche Bahn rund um Stendal im August arbeitet

Während der Streckensperrungen wird unter anderem die Bahnstromversorgung und Energieeinspeisung von 15.000 Volt und 16,7 Hz für die Strecke Stendal–Uelzen erneuert. Um ein gefahrloses Arbeiten zu ermöglichen, muss die Oberleitung abgeschaltet werden.

In Schnega wird ein 740 Meter langes Überholungsgleis in Betrieb genommen. Dieses bringt eine deutliche Kapazitätserweiterung mit sich, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Gleichzeitig werden zwischen Stendal – Salzwedel – Uelzen und Tangerhütte – Stendal – Wittenberge Gleisbau- und Instandhaltungsarbeiten an der Signal- und Sicherungstechnik durchgeführt.

Zusätzlich erfolgt in Stendal eine Kampfmittelsondierung für den Neubau einer Straßenbrücke. Außerdem wird eine nicht mehr benötigte Fernwärmetrasse zurückgebaut. Auch diese Arbeiten sind nur möglich, wenn keine Züge fahren, so die Deutsche Bahn.