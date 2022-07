Breitbandausbau Die ersten Haushalte der Einheitsgemeinde Bismark erhalten noch 2021 Glasfaser und somit schnelles Internet

Noch in diesem Jahr sollen die ersten Einwohner der Einheitsgemeinde Bismark das schnelle Internet des Zweckverbandes Breitband Altmark nutzen können. Am Mittwoch wurde in der Region das dritte Technikgebäude in Badingen aufgestellt.