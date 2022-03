Diese Chancen hat ein Migrant auf dem Arbeitsmarkt in Stendal

Khaled Najari wohnt in Stendal, kommt aus Afghanistan und hat seinen Schulabschluss in der Tasche. Nun sucht der Geflüchtete einen Ausbildungsplatz. Der junge Mann spricht über seine Wünsche und Probleme. Experten erklären, welche Chancen der Migrant auf dem Arbeitsmarkt hat.

Stendal - „Komm hoch in den dritten Stock“, sagt Khaled Najari nach dem Klingeln durch die Gegensprechanlage. Der 28-jährige Afghane wohnt seit vergangenen November mit seiner Frau und den drei Kindern in einem Mietshaus am Stadtsee in Stendal. Oben angekommen, stehen er und seine Frau in der Tür und warten. Anlass für das Treffen ist sein Problem. Seit dem bestandenen Hauptschulabschluss vor zwei Monaten sucht der Familienvater einen Ausbildungsplatz in und um Stendal.