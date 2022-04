Diese Summe ist in Stendal beim Bouletten-Fest zusammengekommen

Auf dem Marktplatz in Stendal fand das 6. Bouletten-Fest statt. Ein Teil der Einnahmen ging an das evangelische Hospiz in Stendal.

Stendal - „Die Sonne scheint, was will man mehr“, sagt Ramona Höppner-Nitsche, Pflegedienstleiterin des evangelischen Hospiz in Stendal. Sie und ihre Helfer bieten für die Besucher des 6. Bouletten-Festes am sonnabend (9. Oktober) auf dem Marktplatz in Stendal vegane Linsencurry-Suppe und kanarischen Weißbohneneintopf an. „Es schmeckt sehr gut“, sagt eine Passantin freudig und löffelt ihren Eintopf weiter.