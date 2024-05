Das Zukunfsstadtteam in Stendal plant eine Aktion bei der Schüler der Kernstadt ein Facelift geben sollen. Die Inspiration kommt vom anderen Ende der Welt.

Janine Kaminski (vorne) vom Verein KinderStärken stellt dem Zukunftsstadtteam einen Entwurf für das Kunstwerk vor, die in Stendal entstehen soll.

Stendal - Was als Idee begann, nimmt langsam Gestalt an: Bald könnte es in Stendal eine Wand voller Gesichter geben.