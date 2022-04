Dietrich von Buch feiert mit Buchern das 900-jährige Dorfbestehen

Den 900. Geburtstag ihres Dorfes feierten am Wochenende die Bucher mit Gästen aus nah und fern. Das Wetter spielte mit – viel Sonne und blauer Himmel. Und es gab einen ganz besonderen Gast zu diesem einmaligen Fest.

Buch - Es gibt sie noch, Nachkommen des berühmtesten Bucher Bürgers, des Johann von Buch (der Jüngere). Der lebende Beweis dafür ist Dietrich von Buch. 62 Jahre jung und quicklebendig besuchte er am Sonnabend die Bucher während ihres Festes gemeinsam mit seiner Ehefrau Ute. Das Paar lebt seit 25 Jahre in der Uckermark bei Angermünde. Dort habe wohl schon der Vater des Johann von Buch (der Jüngere) gelebt, erzählt Dietrich von Buch am Rande des Festes.