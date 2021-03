DJ Mono (links) und DJ Creek (Stefan Sommermeyer und Matthias Günther) brachten Partystimmung aus der Altmarkoase in Stendal in die Wohnzimmer. Foto: Stephan Metzker

Mit einer Live-Konzertübertragung im Internet haben sich Partymacher aus Stendal in die Herzen ihrer Fans gespielt.

Stendal l „Ich bin immer noch absolut überwältigt von der Resonanz“, sagt DJ Creek, alias Matthias Günther, nach seinem vierstündigen Livestream in der Altmarkoase (Altoa) in Stendal. Mit seinem Musiker-Kollegen DJ Mono (Stefan Sommermeyer) heizten die beiden Partymacher in Form eines Internet-Live-Konzertes den Leuten zu Hause in den Wohnzimmern mit Klassikern der elektronischen Tanzmusik in einem ganz besonderen Ambiente ein.



Doch warum das Ganze? „Um nicht in Vergessenheit zu geraten und um für die Fans da zu sein“, so Matthias Günther. Der leidenschaftliche DJ, der nach eigenen Angaben seit 1995 hinter dem Mischpult steht, ist auch seit sieben Jahren Geschäftsführer des Tanztempels „Joker Club“ am Kornmarkt. Die Künstler- und Veranstaltungsbranche war einer der ersten Berufszweige, die seit des ersten Corona-Lockdowns zum Nichtstun verdammt ist.



Dankbar für den Werbepartner

Daher wird das sogenannte Livestreaming aufgrund der Pandemie weltweit von vielen Künstlern und Musikern genutzt, um mit Fans in Verbindung zu bleiben. Solch eine Liveübertragung im Internet ist derzeit die einzige Möglichkeit für Künstler, aktiv zu sein und auf sich aufmerksam zu machen. Geld verdienen kann man dabei kaum. „Deswegen bin ich auch so unendlich dankbar über die zahlreichen Werbepartner, die uns bei der Aktion im Spaß- und Freizeitbad Altmarkoase unterstützten. Alleine wäre es nicht möglich, so etwas zu stemmen“, sagt Matthias Günther. Momentan werde an diversen Konzepten seitens der Regierung gefeilt, um stufenweise zur Ausrichtung von größeren Veranstaltungen zurückzukehren. Bis dahin sei es noch ein weiter Weg, und das Livestreaming wird noch lange Bestandteil von Unterhaltungskünstlern sein, mutmaßt der Unternehmer.



Die Zuschauer konnten auf den Socialmedia-Plattformen Facebook, YouTube und twitch.tv am vergangenen Sonnabend kostenlos zusehen und den beiden DJ’s per Whatsapp ihre Grüße und Wunschtitel zusenden. „Allein in den ersten 15 Minuten, als wir auf Sendung waren, schalteten schon 200 Leute ein“, berichtet Matthias Günther. „Konstant hatten wir mit allen Portalen zusammengerechnet, immer bis zu 400 Zuschauer. Bis Sonntagabend wurde unser Stream, den man sich ja immer noch anschauen kann, 55.000 Mal angeklickt. Das ist echt heftig.“



Während der Liveübertragung konnte man die DJ’s mit dem Onlinekauf von Merchandisingartikeln finanziell unterstützen und sich an der virtuellen Bar ein Getränk ordern, die von den attraktiven Bardamen Ebby und Lisa serviert wurden. „Privatpersonen ließen uns was zukommen. Die Unterstützung war wirklich enorm“, sagt DJ Creek erfreut.



Die Spenden werden für weiterer Livestreams eingesetzt: „Wir als Künstler wissen ja nicht, wo in Corona-Zeiten die Reise für uns hingeht. Deswegen wird das Geld in Kamera-, Lichttechnik oder Computern investiert. Man muss bei der Übertragung gute Qualität liefern“, so Matthias Günther.



Neues Konzert am 13. März

Die Stadt Stendal als Betreiber der Altmarkoase stellte die Location kostenlos für das Livekonzert zur Verfügung. Techniker Thomas Trampenau aus Schwerin half unentgeltlich bei der Umsetzung der „Online Oldschool-Party“ rund um das Schwimmbecken mit. Der Auf-und Abbau dauerte für das Team um die sechs Stunden.



Der nächste Livestream ist für den Sonnabend, 13. März, mit Beginn um 20 Uhr aus dem Galaxy Fitness-und Gesundheitsstudio geplant. Dann geben sich Thomas Kühn; DJ Thomas K.; und Michael Thomas, DJ Micha, hinter dem Mischpult zur großen Ü30-Party die Ehre.