Während der Corona-Krise haben sich viele Menschen in Stendal dazu entschlossen, das erste Mal Blut zu spenden. Foto: Daniela Apel

Das Deutsche Rote Kreuz konnte in Stendal Ende März 2020 trotz der Corona-Pandemie mehr Blutspender verzeichnen als üblich.

Mike Kahnert ist seit Oktober 2018 Volontär bei der Volksstimme. Vorher hat er eine Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel absolviert und studiert seit 2014 Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Magdeburg-Stendal. mike.kahnert@volksstimme.de ›

Stendal l Wer in diesen Tagen zum Blutspenden geht, tut dies vielleicht mit einem mulmigen Gefühl im Bauch. Die Menschen sollen sich sozial distanzieren, doch kommen sie sich beim Blutspenden so nah wie nirgends sonst. Monika Brinckmann-Büttner vom DRK ist selbst überrascht, dass derzeit mehr Leute Blut spenden als sonst.

„Wir hatten 127 Blutspender, davon 21 Erstspender“, sagt die Bereitschaftsleiterin für ambulante und stationäre Pflege, die ehrenamtlich die Blutspendetermine des DRK organisiert. So viele Menschen haben letzte Woche im Hildebrand-Gymnasium in Stendal gespendet. Rund 30 Leute mussten nach Hause geschickt werden, aufgrund des Andrangs.

Üblicherweise seien es sonst zwischen 70 und 100 Spendern, so die Ehrenamtlerin. Vor einer Ansteckung braucht sich beim Blutspenden keiner zu fürchten. Es gibt klare Regeln. Am Eingang befindet sich Desinfektionsmittel für die Hände. Die Helfer desinfizieren sich ebenfalls regelmäßig. Zudem müssen die Abstände von 1,5 bis 2 Meter eingehalten werden. „Es waren alle diszipliniert“, sagt Monika Brinckmann-Büttner rückblickend.

Coronavirus nicht durch Blut übertragbar

Ein Leser hat die Volksstimme gefragt, ob man auf Corona getestet sein muss, um spenden zu können. „Nein“, sagt die Ehrenamtlerin. Wer keine Symptome hat, gelte als gesund. „Wer erkältet ist, kommt für eine Blutspende nicht infrage.“ Und wenn man Corona hat, aber noch keine Symptome zeigt? Könnte sich der Erreger über das Blut übertragen?

Dr. Hans-Gert Heuft, Direktor des Instituts für Transfusionsmedizin an der Uni-Klinik in Magdeburg gibt Entwarnung. Der Virus hält sich in den Schleimhäuten auf. Zusätzliche Corona-Tests seien deshalb beim Blutabnehmen nicht notwendig. „Bluttests auf SARS-CoV-2 werden nicht durchgeführt, weil sich nach gegenwärtigem Kenntnisstand im Blut keine Viren aufhalten“, sagt Heuft. „Blutspenden ist eine sichere Angelegenheit, und zwar für alle Beteiligten: füt Spender, Personal, und Patienten.“

Nächster Blutspende-Termin am Mittwoch, 8. April 2020, im Winckelmann-Gymnasium in der Hansestadt Stendal.