Spielerisch werden Kinder im Landkreis Stendal – wie hier in Tangerhütte – an die Feuerwehrarbeit herangeführt. Mittlerweile gibt es 65 Jugendfeuerwehren und 35 Kinderfeuerwehren. Archivfoto: Birgit Schulze.

Verantwortliche der Kreisjugendfeuerwehr im Landkreis Stendal ziehen positive Bilanz bei Delegiertenversammlung.

Stendal l Die Kinder- und Jugendfeuerwehren im Landkreis Stendal konnten 2018 einen Zuwachs bei den Mitgliedern verzeichnen. Darauf wiesen der Kreisjugendfeuerwehrwart Klaus Hörnke und auch seine Stellvertreterin Ulrike Rieger, die seit Oktober des vergangenen Jahres kommissarisch in dem Amt fungiert, hin.

Bei den turnusgemäßen Wahlen wurden Hörnke und Rieger einstimmig von den 77 Delegierten gewählt. Die Versammlung setzte sich aus Vertretern der insgesamt 65 im Landkreis Stendal existierenden Jugendfeuerwehren und 35 Kinderfeuerwehren zusammen. Auch die übrigen Vorstandsposten der Kreisjugendfeuerwehr wurden für vier Jahre bestimmt.

Ehrennadel vom Feuerwehrwart des Landes

Der Vorsitzende Klaus Hörnke wies darauf hin, dass er das Amt seit nunmehr zwölf Jahren inne habe und noch diese vier weiteren Jahre dranhänge. „Dann muss aber auch Schluss sein“, sagte er schon einmal vorsorglich in die Runde. Schon vor vier Jahren hatte er davon gesprochen, nicht wieder kandidieren zu wollen. Nun ließ er sich noch einmal überreden.

Hörnke hatte da schon großes Lob für sein Engagement vom Kreisfeuerwehrwart Ringhard Friedrich erhalten, der ihm einen hohen Einsatz bescheinigte. Eine offizielle Ehrung erhielt dagegen Ulrike Rieger aus Seehausen. Vom Landesjugendfeuerwehrwart Thomas Voß bekam sie für ihr langjähriges Engagement die Ehrennadel überreicht.

Ein Zuwachs von 81 Kindern

In ihrem Bericht hatte Rieger über fünf Neugründungen bei den Kinderfeuerwehren berichten können, allein drei davon im Bereich Tangerhütte: in Windberge, Demker und Uchtdorf. Außerdem gibt es nun auch in Schollene und in Hindenburg eine Kinderwehr, so dass es im Landkreis 35 sind. Insgesamt gab es dort zum Ende des Jahres 347 Mitglieder – 244 Jungen und 103 Mädchen. Trotz des Übergangs von einzelnen Kindern in die Jugendwehr oder dem Austritt aus der Feuerwehr gab es einen Zuwachs von 81 Kindern. „Daran kann man sehen, dass die Kinderfeuerwehren immer mehr gefragt sind“, sagte Rieger.

Ähnlich sieht es bei den 65 Jugendfeuerwehren aus. Dort stieg die Zahl der Mitglieder um 27 auf 604. In dem Bereich musste immerhin der Abgang von 44 Jugendlichen in die aktive Feuerwehr sowie der Austritt von 75 Jugendlichen verkraftet werden. Trotzdem gab es am Ende ein positives Saldo, wie Klaus Hörnke mit Stolz berichten konnte. Erfreulich auch, dass von den 604 Jugendlichen 231 Mädchen sind. Ihr Anteil liegt somit genauso wie bei den Kinderwehren bei rund einem Drittel.

Fast 7000 Stunden geleistet

Es seien 4071,5 Stunden feuerwehrtechnische Ausbildung und 2899,5 Stunden allgemeine Jugendarbeit geleistet worden, so der Kreisjugendfeuerwehrwart. Auch darüber hinaus gab es zahlreiche Aktivitäten wie einen Orientierungsmarsch in Fischbeck mit 347 Startern, einen kreisoffenen Feuerwehrtag in Rochau sowie eine Stadtrallye in Osterburg. Es gab ferner zahlreiche Zeltlager in verschiedenen Gemeinden.

23 Betreuer nahmen im November in Stendal an einer Juleika-Schulung teil, eine Basisausbldung für die Jugendarbeit. Eine derartige Schulung werde auch in diesem Jahr angeboten, kündigte Hörnke an. „Es ist besteht noch ausreichend Bedarf“, sagt er. Bedarf bestehe auch für das Ausleihen der Hüpfburg. Dies sei 2018 insgesamt 35-mal der Fall gewesen. Ab 2019 müsse aber eine Nutzungsgebühr von 25 Euro erhoben werden.

Zur Probe im FTZ in Arneburg übernachtet

Im Bereich der Kinderweren hatte es im vergangenen Jahr erstmals einen Crosslauf in Tangerhütte gegeben. In Sandau fand ein Sportfest mit 100 Kindern statt. Dies wird auch 2019 wieder in Sandau sein, am 1. Juni. Ein Crosslauf ist am 19. Oktober in Schönhausen. Bei „einem kleinen Pilotprojekt“, so Rieger, hatten die Kinderfeuerwehren aus Bismark, Kläden, Sandau und Seehausen das Feuerwehrtechnische Zentrum (FTZ) in Arneburg getestet, in dem die Kinder dort übernachteten. Sie konnten so die Zimmer, die Küche und die Bäder „auf Herz und Nieren“ prüfen, ob sie für den Zweck geeignet sind. „Das Fazit war allgemein zufriedenstellend“, sagte sie. Auch 2019 soll es wieder eine Übernachtung dort geben.

Noch ein paar Termine der Jugendfeuerwehr: am 15. Juni ist der Kreisjugendfeuerwehrtag in Arneburg, am 13. April ein Orientierungsmarsch in Lückstedt, am 14. September eine Stadtrallye in Stendal sowie am 12. Oktober ein Pokallauf in Schönhausen.