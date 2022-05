Ein Mutmacher im Kreis Stendal, der durchaus verzuckert

Konrad Behrends ist Inhaber und Geschäftsführer der Verzuckert OHG aus Osterburg. Der 33-Jährige ist ein Mutmacher im Landkreis Stendal und berichtet von seiner Zeit in der Corona-Pandemie und wie die Traditionsbäckerei damit umging.

Stendal - Konrad Behrends ist ein Mutmacher, der durchaus verzuckert. In erster Linie durch die Produkte, die der 33-jährige Unternehmer aus Osterburg mit seinem siebenköpfigen Mitarbeiterteam produziert. Sympathisch und mutmachend ist, wie der Inhaber und Geschäftsführer der Verzuckert OHG mit den Herausforderungen in der Corona-Krise umging. Darüber berichtet der Konditor in der Reihe „Mutmacher“, ein Projekt des Landkreises Stendal.