Ein seltener Vogel zieht in Stendal ein

Der Waldrapp gehört zu den seltensten Vögeln. Er soll in den Tiergarten in Stendal einziehen.

Stendal - Waldrapp in Stendal – hat es in der fast 70-jährigen Geschichte des Tiergartens noch nie gegeben. Für den, zu den seltensten Vögeln der Welt, soll die Großflugvoliere im Stendaler Tiergarten umgebaut und als besondere Attraktion begehbar ausgestaltet werden. Die drei jetzt dort lebenden Greifvögel ziehen in ein neues Gehege um den Waldrappe Platz zu machen.