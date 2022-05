Ein Ukrainer hofft in Stendal inständig auf Frieden in seiner Heimat

Nachdem russische Truppen in die Ostukraine eingerückt sind, ist die Sorge vor einem großen Krieg groß. In Stendal beobachtet der gebürtige Ukrainer Artem Sikulskyi die Entwicklung mit großer Sorge.

Den Stendaler Artem Sikulskyi beschäftigt die Situation in seiner ukrainischen Heimat. Er stammt aus der Region, die mittlerweile von Separatisten kontrolliert wird.

Stendal - Seine Anspannung merkt man Arten Sikulskyi kaum an. Gut gelaunt erscheint er zum Gespräch. Nur die Ringe unter seinen Augen verraten, dass ihm etwas zu schaffen macht. „Ich hab heute Morgen viel Kaffee getrunken, um wach zu werden. Leider schlafe ich momentan nicht besonders gut“, sagt der Ukrainer. Seit Wladimir Putin am Montagabend Einheiten der russischen Armee in die Ostukraine geschickt hat, findet der junge Mann keine Ruhe mehr.