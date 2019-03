Einbrecher machten am Freitag Beute in Tangermünde. Archivfoto: Martin Rieß

Einbrecher machten am Freitagmorgen in einer Tangermünder Wohnung Beute.

Tangermünde l Bargeld, eine Sammlung von Taschenuhren, Münzen und Schmuck wurden bei einem Einbruch am Freitagmorgen aus der Wohnung eines 73-Jährigen in der Karl-Liebknecht-Straße in Tangermünde entwendet. Der Mann stellte nach dem Erwachen fest, dass sein Schlafzimmer von außen verschlossen ist. Er konnte sie gewaltsam öffnen. Unbekannte Täter hatten Küche und Wohnzimmer durchwühlt. Nach Angaben der Polizei waren sie zwischen 5.30 und 6.30 Uhr eingebrochen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.