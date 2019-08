Ein oder mehrere Einbrecher drangen in ein Bismarker Aldi-Geschäft ein und bedienten sich an seinem Tabak-Sortiment.

Bismark (vs) l Unbekannte Täter drangen am frühen Morgen des 21. August in einen Aldi-Markt in Bismark ein. Der ausgelöste Alarm benachrichtigte den Wachschutz.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden Zigaretten entwendet. Der oder die unbekannten Täter hebelten die Eingangstür auf und verschafften sich so Zutritt zum Geschäft.

Sachdienliche Hinweise zur Ermittlung der Täter werden im Polizeirevier Stendal unter Tel. 03931 / 685 292 oder in jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen.