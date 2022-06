Eine Idee und ganz viel Gänsehaut – Kinder aus Köckte schreiben ihre eigenen Songs

Nico (von links) und Chris Bünger sitzen am Rechner im Musikstudio, das im Keller des Kinder- und Jugendheims Köckte eingerichtet wurde, und nehmen auf, was Jenny einspricht.

Tangermünde - „Dieses Projekt ist so was von großartig“, sagt Kerstin Projahn. Sie ist die Leiterin des heilpädagogischen Kinder- und Jugendheims in Köckte. Und wenn sie zu erzählen beginnt, gerät sie mehr und mehr ins Schwärmen. Dabei ist es „nur“ Musik, um die es hier geht. Allerdings hat Musik in diesem Fall eine völlig andere Bedeutung.