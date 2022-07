Eine Transall landet bei Bölsdorf

Modellflugpiloten aus ganz Deutschland gaben sich am Wochenende in Bölsdorf ein Stelldichein. Vor Publikum stellten sie einen Tag lang unter Beweis, dass sie ihre Maschinen in Griff haben.

Bölsdorf - „Das ist hier einmalig. Es wird keine Konkurrenz zu unserer Himmelfahrtsveranstaltung“, stellt Marc Kunde, Pressesprecher des Modellflugclubs (MFC) „Albatros“, gleich zu Beginn klar. Weil aber das große Event der Altmärker zum Vatertag coronabedingt im Mai zum zweiten Mal in Folge ausfallen musste, entschlossen sich die Vereinsmitglieder, ihren eigentlichen Tag der offenen Tür mit einer Flugschau zu verbinden. Außerdem wollten sie zu dieser Zeit eigentlich in Bayern sein, wo sich die weltweite Szene des Jetmodell-Piloten getroffen hätte. Diese Veranstaltung fiel aber auch der Pandemie zum Opfer. „Was also machen mit dem freien Wochenende...“, stellt Kunde schmunzelnd in den Raum.