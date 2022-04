Eisbahn und Weihnachtsmarkt sollen nach Stendal zurückkehren

Die Stadt Stendal plant in diesem Jahr fest mit dem Weihnachtsmarkt. Händler und gemeinnützige Vereine stehen in den Startlöchern.

Stendal - Glühwein, Stollen und „Last Christmas“ von Wham! – all das wird in wenigen Monaten zurückkehren. Die Vorbereitungen für Weihnachten haben begonnen. Der Weihnachtsmarkt in Stendal soll in diesem Jahr wieder stattfinden. Das Veranstaltungsmanagement der Stadt plant fest damit. Das teilt die Stadtverwaltung auf Nachfrage mit. Und die Eisbahn? Ein alter Bekannter könnte sie betreiben.