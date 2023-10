Der Elberadweg bei Tangermünde ist erneut gesperrt. Waren es im vergangenen Jahr die Arbeiten an einer neuen Auf- und Abfahrt für Radler parallel zur B 188, ist es jetzt eine andere Baustelle.

Tangermünde - Jeder, der es plant, über die Elbbrücke zu fahren, ganz gleich ob von West nach Ost oder entgegengesetzt, wird diesen Weg nicht nutzen können. Wegen Bauarbeiten ist der Rad- und Fußweg seit Montag nicht nutzbar. Geplant ist, die Arbeiten am 1. Dezember abzuschließen. Gebaut wird in Höhe des ehemaligen Verbindungsweges vom Fuß- und Radweg auf den landwirtschaftlichen Weg in Richtung Fischbeck. Radfahrern wird empfohlen, über die Fähre Ferchland-Grieben die Elbseiten zu wechseln oder mit der Buslinie 900 von oder nach Havelberg beziehungsweise der Buslinie 742 aus oder nach Genthin zu gelangen. Mit dem Rad die Bundesstraße 188 zu befahren, ist risikoreich.