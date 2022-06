Elbfähre Ferchland-Grieben setzt wieder über - Metalldiebe stehlen Eisenketten in der Nacht zuvor

Die Wiederinbetriebnahme der Fährverbindung Ferchland-Grieben an der Elbe wurde am 31. August 2021 groß gefeiert. Anwohner beider Elbufer hatten mehr als ein Jahr lang darauf gewartet und waren mit dabei, als die neuen Linie 770 der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land an den Start ging. Offiziell fährt sie ab dem 1. September und zwar wochentags von 6 bis 20 Uhr.

Ferchland/Grieben - Seit 31. August gibt es sie wieder, die landesbedeutsame Fährverbindung Ferchland-Grieben, und bei jeder Überfahrt am Einweihungstag ließ Fährenführer Dennis Kowalewski das Dreiklanghorn fröhlich erklingen. Gefeiert wurde am Fähranleger Ferchland mit Musik und mehr. „Der Bürgerwille war da. Es war unsere Aufgabe, Möglichkeiten zu finden“, so fasste Stendals Landrat Puhlmann (SPD) bei der Wiedereinweihung der Fährverbindung Ferchland-Grieben das zusammen, was vor gut einem Jahr für viel Trubel an beiden Elbufern gesorgt hatte. Die Stilllegung vor gut einem Jahr hatte für viel Protest gesorgt, die Wiederinbetriebnahme jetzt aber auch für große Freude.

Marianne und Karl-Heinz Vinzelberg aus Tangerhütte, beide über 80 Jahre alt, waren extra angereist, um die Wiedereinweihung mitzufeiern, ebenso wie Sieglinde und Gerhard Kalkofen aus Cobbel. Beide Paare nutzten die Fähre bis zur Stilllegung viel und gern – die einen für Ausflüge, die anderen, um Verwandte auf der anderen Elbseite zu besuchen. Diese Besuche hätten sich im vergangenen Jahr sehr reduziert und das sei traurig gewesen, berichtet Gerhard Kalkofen. Um so mehr freue sich die ganze Familie, nun wieder ohne große Umfahrungen zueinander kommen zu können.

Die Landräte beider Elbseiten und Vertreter der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land bei der feierlichen Wiederinbetriebnahme. Gekommen waren Anwohner und Vertreter aller beteiligten Kommunen. Foto: Birgit Schulze

„Wir sind Fähre“ stand auf den Shirts, die das Fährteam, aber auch alle anderen Mitarbeiter der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land am Tag der Wiedereinweihung trugen. Und dieses Wir, so fasste es Geschäftsführer Thomas Schlüter zusammen, stehe für alle Menschen, die sich in den vergangenen Monaten für die Wiederaufnahme des Fährbetriebs eingesetzt hatten. Er blickte auf die fast 300 Jahre lange Tradition der Fährverbindung zurück und auf eine Art Schlacht, die sein Unternehmen mit dem Wandel vom Busunternehmen zu einem Bus-Fährenbetrieb schlagen musste. Und er sprach von einem Zwischenstand am Tag der Wiederinbetriebnahme. „Es gibt noch viel zu leisten, aber wir können mit der Fähre als Verkehrsmittel wieder Zuverlässigkeit bieten“, sagte er und sprach von einer Neuausrichtung der Nahverkehrsgesellschaft als „Fähren-Bus-Unternehmen“.

Steffen Burchhardt (SPD), Landrat des Jerichower Landes, sagte: „Vor eineinhalb Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich mich mal mit dem Thema Fähre auseinandersetzen würde. Wir sind heute froh, dass die Fähre wieder in Betrieb gehen kann, aber der Weg hierher war ein weiter“. Landrat Patrick Puhlmann bedankte sich vor allem für die Unterstützung des Landes bei der Finanzierung der großen Landrevision. Die war einer der großen Kostenfaktoren in der Stilllegungsdebatte gewesen.

Die frisch überholte Fähre legt auf Griebener Seite an, um die Gäste zur Feier auf die andere Seite zu bringen. Foto: Birgit Schulze

Nach vielen Beratungen und der Suche nach Varianten war im zurückliegenden Jahr auch die Umrüstung auf den Gierseilbetrieb ins Auge gefasst worden. In den nächsten fünf Jahren soll die Fähre aber zunächst wie bisher mit ihrem überholten Motorantrieb fahren. Eine technische Umrüstung sei mittel- und langfristig Ziel, wo genau die Reise hingegen werde und ob in Zukunft auf Elektro- oder Gierseilbasis gefahren werde, soll in Ruhe geprüft werden, fasste Daniela Kramper von der NJL zusammen.

Tangerhüttes Bürgermeister (2. von rechts) und seine Stellvertreterin Kathleen Altmann (rechts) werden von Simone Lüde mit einem Getränk auf Ferchländer Seite begrüßt. Foto: Birgit Schulze

Mit Blumen und einigen „Masselpfennigen“, die er in den Fährenturm warf und die Glück aber auch genügend Einnahmen bringen sollen, war Tangerhüttes Stadtratsvorsitzender Werner Jacob (CDU) gekommen. Auch er würdigte das Engagement vieler Beteiligter bei der Wiederherstellung der Fährverbindung, insbesondere aber auch das von Griebens Ortsbürgermeisterin Rita Platte. Sie habe früh darauf hingewiesen, wie wichtig diese Verbindung sei, sagte er. Rita Platte, die gemeinsam mit Ursula Lüding und Jutta Schröder von der Bürgerinitiative zum Erhalt der Fähre gekommen war, hatte ebenfalls Blumen dabei – und ein kleines Präsent für das neue Fährteam. Neben den Fährenführern Dennis Kowalewski und Fred Stephany sind auch Herbert Eikmeier, Annika Strübing, Elias Fichtner und als Jüngster im Bunde der 20-Jährige Paul Oeltze im Team.

T-Shirts und ein Gästebuch gab es von der Bürgerinitiative für den Erhalt der Fähre. Geschäftsführer Thomas Schlüter und Prokuristin Daniela Kramper sowie Landrat Steffen Burchhardt nahme diese entgegen. Foto: Birgit Schulze

Für eine unschöne Geschichte am Rande hatten Metalldiebe in der Nacht vor der Wiederinbetriebnahme gesorgt: Die großen, schweren Eisenketten, die die metallene Rampe am Fähranleger auf Griebener Seite halten, waren gestohlen worden. So war der Ersatz dieser Kette eine der ersten Aufgaben des neuen Fährteams am Tag der Einweihung.