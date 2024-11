Landwirte in Stendal und ganz Sachsen-Anhalt wollen für sofortige Neuwahlen auf dem Domplatz in Magdeburg demonstrieren. Dem Aufruf einer Landwirtebewegung werden jedoch nicht alle Bauernverbände folgen.

Ende der Ampelkoalition: Bauernprotest am Martinstag in Magdeburg angekündigt

Magdeburg/Stendal. - Landwirte in Sachsen-Anhalt formieren sich. Es erinnert an Bauernproteste zu Jahresbeginn 2024. Nur wird der aktuelle Bauernprotest am 11.11. in Magdeburg auch skeptisch gesehen. Die Bauernverbände der Kreise in Sachsen-Anhalt unterstützen den Aufruf nicht. Was ist der Grund.