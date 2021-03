Drei Führerscheine verschiedener Generationen – noch sind alle gültig. Bis zum Jahr 2033 müssen aber alle Fahrerlaubnisse in EU-Führerscheine in Scheckkartenformat umgetauscht sein. Foto: Oliver Berg/dpa

Bis zum 19. Januar 2022 müssen alle zwischen 1953 und 1958 Geborenen ihren Führerschein in einen Neuen im Kartenformat umtauschen.

Altmark l Ein Jahr haben die Inhaber von Führerscheinen, die in den Jahren 1953 bis 1958 geboren und deren Dokumente vor dem 31. Dezember 1998 ausgestellt worden sind, Zeit, ihre alte Fahrerlaubnisse in die neuen EU-Führerscheine umzutauschen. Die Frist dafür läuft am 19. Januar 2022 ab.



Aus diesem Grund wollte eine Gardelegenerin, auf die diese Punkte zutreffen, das auch gleich zu Beginn dieses Jahres hinter sich bringen. Denn was man gleich erledigt, vergisst man nicht, so ihre Devise. Doch bisher war sie in ihren Bemühungen erfolglos, wie sie im Gespräch mit der Volksstimme schildert.



Seit Jahresbeginn versuche sie immer und immer wieder, für den Führerscheintausch einen Termin online bei der zuständigen Führerscheinstelle des Altmarkkreises Salzwedel zu buchen. Doch egal, wann sie auf der entsprechenden Seite mit dem Onlinekalender nachgeschaut habe, es seien nie Termine für die nächsten 14 Tage, die angezeigt werden, verfügbar gewesen. „An allen Tagen steht eine Null.“ Das könne doch nicht sein, so die Meinung der Frau. Wenn man etwas anordne und festlege, müsse man auch dafür sorgen, dass sich das erledigen lasse. Was passiert überhaupt, wenn sie keinen Termin bekomme und den Führerschein nicht rechtzeitig umtauschen könne?



Normalbetrieb beim Landkreis Stendal

Die Volksstimme fragte beim Landkreis Stendal nach, wie der Umtausch organisiert ist. Dort teilte Pressesprecherin Sabrina Lamcha mit: „Die Bearbeitung findet unter den vorherrschenden Einschränkungen weitestgehend im Normalbetrieb statt.“ Wegen der aktuellen Lage werden Termine ausschließlich telefonisch vereinbart.



Zum Umtausch benötigt das Straßenverkehrsamt den Führerschein, den aktuellen Personalausweis, ein biometrisches Passbild sowie die Karteikartenabschrift der damals ausstellenden Behörde, wenn der alte Führerschein nicht im Gebiet des Landkreises Stendal ausgestellt worden sei.



Umsonst erfolgt der Umtausch auch nicht. Die Kosten für die Umschreibung betragen bei Abholung in der Behörde circa 25 Euro. Der neue Führerschein kann auch nur vor Ort abgeholt werden, so Sabina Lamcha. Aktuell sind 65 Prozent der Anträge im Straßenverkehrsamt Umtauschanträge. Die Pressesprecherin erklärt weiter, dass es bis zu einer Woche dauern kann, bis der Antrag gestellt werden kann. Das hängt damit zusammen, dass Unterlagen eventuell von einer anderen Behörde benötigt werden.



Umtausch versäumt: Bußgeld droht

Auch wenn viele Bürger im Landkreis ihre Führerscheine schon umtauschen wollen, haben Besitzer, die noch einen DDR-Führerschein oder einen rosafarbenen „Papierführerschein“ besitzen und den Jahrgängen 1953 bis 1958 angehören, bis zum 19. Januar 2022 Zeit haben, ihn umzutauschen. Wer seinen Führerschein allerdings nicht bis zum oben genannten Tag umschreiben lässt, handelt nach Paragraf 75 der Fahrerlaubnisverordnung (FeV) ordnungswidrig und kann mit einem Bußgeld bestraft werden.