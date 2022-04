Erste öffentliche Stromtankstelle in Tangerhütte eröffnet

Im Wohngebiet Nuschkestraße/Rosa-Luxemburgstraße gibt es seit Mittwoch eine öffentliche Stromtankstelle. Es sei die Erste in ganz Tangerhütte, wie Eigentümer Ingo Elsner stolz erklärt. Auf einer Seite der Ladesäule kann mit 22 kWp, auf der anderen mit 11 kWp geladen werden.

Ingo Elsner eröffnet die erste, öffentliche Stromtankstelle in Tangerhütte.

Tangerhütte - Lange hat Vermieter Ingo Elsner in Tangerhütte auf den Tag gewartet, an dem er die erste öffentliche Stromtankstelle in Tangerhütte eröffnen kann. Eigentlich sollte sie schon vor dem Sommer angeschlossen sein, doch Technik-und Terminprobleme kamen dazwischen.