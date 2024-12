Gesundheit in Sachsen-Anhalt

Wer in einer psychiatrischen Tagesklinik behandelt wird, erhalte häufig eine mangelhafte Behandlung, lautet der Vorwurf einer ehemaligen Tagesklinik-Mitarbeiterin aus der Altmark. Schuld ist unter anderem der Fachkräftemangel in Krankenhäusern.

Stendal. - Die Missstände in Tageskliniken seien groß. Die Vorwürfe einer Altmärkerin, die jahrelang in solch einer Einrichtung gearbeitet hat, wiegen schwer: Psychisch kranke Menschen erhalten mangelhafte Behandlungen, Pflegekräfte arbeiten an der Belastungsgrenze und der für die Kontrolle zuständige Medizinische Dienst schaut weg. Mit welchen Tricks sich die psychiatrischen Tageskliniken trotzdem eine goldene Nase verdienen.