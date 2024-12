Familien haben Stendal in Bereichen wie Ärzte, Wohnen, Bildung und Verkehrssicherheit bewertet. Der Oberbürgermeister reagiert mit kinderfreundlichem Projekt.

Stendal. - Familien in Stendal haben geurteilt. In einer Umfrage sollten sie die Hansestadt in verschiedenen Kategorien nach ihrer Familienfreundlichkeit bewerten. Welche Bereiche top sind, welche ein Flop, und wie der Oberbürgermeister (OB) auf die Ergebnisse reagiert.