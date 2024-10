Das Kinderstück „Sei ein Frosch“ von Jörg Wolfradt feiert Premiere im Stendaler Theater. Puppenspielerin Anastasiia Starodubova zog die jungen Zuschauer in ihren Bann.

Kindertheater in Stendal

Puppenspielerin Anastasiia Starodubova tanzt mit Mona Frosch in dem Stück „Sei ein Frosch“ im Rangfoyer des Theaters der Altmark.

Stendal - Vorsichtig lugt der flauschige Mäusekopf aus der Metallwanne. Frido, der seine Mutter seit dem dritten Lebensjahr begleitet, ist traurig. Er möchte doch so gern ein cooler Frosch sein, der sich vor nichts fürchtet, erzählt er. Dass die Plüschpuppe nicht sprechen kann, durchschauen die Kinder im Publikum sofort: „Das macht die mit dem Mund“, rufen sie aufgeregt. Sie sind gefesselt vom Puppenspiel „Sei ein Frosch“ von Jörg Wolfradt für alle ab drei Jahren. Das Stück feierte am Sonntag Premiere im Theater der Altmark in Stendal.

Lesen Sie auch: So bereitet sich Stendal auf das Grusel-Musical „The Rocky Horror Show“ vor

Puppenspielerin Anastasiia Starodubova hilft Maus Frido, sich mit grünen Schwimmflossen, Kappe, Schwimmbrille und glänzendem Umhang in einen Frosch zu verwandeln. So trifft er auf Mona Frosch, die in ein Mauskostüm gewandet ist. Ein rührender Moment entsteht, wenn sie mit der Puppenspielerin zur Schwanensee-Musik über die Bühne tanzt.

Die Maus möchte ein Frosch sein, der Frosch eine Maus. Beim Aufeinandertreffen lernen die beiden, dass es nicht nur die schönen Seiten gibt, die sie sich in ihrer Fantasie vom anderen Tier ausgemalt haben. In einem gemeinsamen Abenteuer lernen Frido und Mona, dass ihre besonderen Fähigkeiten des Tiers, das sie eigentlich sind, doch ganz nützlich sein können.

Kinder fiebern mit den Puppen mit

In gleich drei Rollen schlüpft Anastasiia Starodubova. Als stereotypische Mutter agiert sie mal streng und mal liebevoll mit den beiden Protagonisten. Wunderbar arbeitet die Puppenspielerin durch die passenden Stimmen und Gesten den Charakter der schüchternen Maus heraus, die am Ende zum mutigen Helden wird. Die Kinder fiebern in der Premiere dabei mit.

Lesen Sie auch: Spielclubs am Theater Stendal zeigen Musical von Andrew Lloyd Webber

Coole Gitarrensoli und Rap-Passagen (Musik, Komposition und Songtexte: Niclas Ramdohr) von Frido laden zum Mitwippen und Tanzen ein und lockern das 45-minütige Stück auf. Für Abwechslung sorgen ebenfalls die liebevoll gezeichneten Comic-Animationen von Anastasiia Starodubova, die Christian Kaiser in kleine Videoclips verwandelt hat, die auf dem Bullauge der Waschmaschine flimmern.

Kreatives kunterbuntes Bühnenbild

Das kreative, kunterbunte Bühnenbild von Mark Späth lässt der Fantasie der Kinder Raum. Die Waschmaschine wird vom Fernseher zum Mauseloch. Kleidungsstücke verwandeln sich in ein Schaf, eine Katze, einen Flamingo und ein Zebra. Aus einer roten Gartenschere und einem weißen Bettlaken wird mit den richtigen Bewegungen flux ein gefährlicher Storch.

„Sei ein Frosch“ ist ein lustiges und spannendes Kindertheaterstück, das durch seine Abwechslung und Dynamik besticht. Immer wieder rufen die Kinder ihre Eindrücke rein und quietschen vor Freude, wenn einer Figur ein lustiges Missgeschick passiert. Puppenspiel, Musik, Geräusche und Tanz ziehen die Kinder in den Bann der magischen Welt.

Die nächsten Vorstellungen von „Sei ein Frosch“ am Theater der Altmark in Stendal

Die nächsten Vorstellungen finden am 27. Oktober, 17. und 24. November, 26. und 29. Dezember im Rangfoyer des Theater der Altmark an der Karlstraße 6 in Stendal statt.