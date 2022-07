Fast 100 Menschen weihen neuen Radweg zwischen Birkholz und Cobbel radfahrend, laufend oder rollernd ein

Von einer gewachsenen Gemeinschaft und Hartnäckigkeit, von einem Gewinn für die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte und von sehr erfolgreichem, bürgerlichen Engagement war am Sonnabend bei der Einweihung des „Weges für Alle“ zwischen Birkholz und Cobbel die Rede. Fast 100 Menschen liefen, radelten oder rollerten den neuen Weg gemeinsam ab.

Der neue Geh- und Radweg zwischen Birkholz und Cobbel war zur Einweihung am Wochenende mit bunten Wimpeln geschmückt.

Tangerhütte - Knapp 100 Radfahrer und Fußgänger, Rollerfahrer, Skater und Kinderwagenschieber waren dabei, als der neue Geh- und Radweg zwischen Cobbel und Birkholz am Sonnabend eingeweiht wurde. Nach dem Startschuss in Cobbel wurde der Einweihungsakt am Grenzstein zwischen beiden Ortschaften bei Sekt und Saft vollzogen.