Schon vor der Reisesaison gab es an der Abfahrt Lüderitz immer wieder Unfälle und damit verbundene Staus, wie hier am 6. Juni.

Lüderitz - Mit der Urlaubssaison beginnt reger Reiseverkehr. Die Autobahn GmbH rechnet für dieses Wochenende wegen des Ferienbeginns in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zunächst nur mit leicht erhöhtem Verkehrsaufkommen auf den Fernstraßen. Das hat sich am Freitag, 27. Juni, bestätigt, zu größeren Staus kam es nicht. Spürbar voller soll es am ersten Juli-Wochenende werden, wenn weitere Bundesländer in die Ferien starten. Spätestens dann könnte es am Autobahnnadelöhr in der Altmark, der A14-Abfahrt Lüderitz, wieder eng und gefährlich werden.