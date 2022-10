Tangerhütte Feuerwehr holt abgestorbene Bäume aus ausgetrocknetem Teich

Der Klimawandel und mehrere Dürresommer in Folge haben ihre Spuren hinterlassen: Der Teich im Lüderitzer Ortsteil Groß Schwarzlosen (Tangerhütte) ist ausgetrocknet. Beste Gelegenheit, um die seit langem im und am Teich umgestürzten und abgebrochenen Bäume zu beräumen – und zwar zusammen mit der örtlichen Feuerwehr. Gesagt getan, am Wochenende dröhnten die Kettensägen einen Tag lang von morgens bis abends.