165 Teams starten beim achten Firmenlauf in Stendal - ein neuer Rekord. Rekordverdächtig sind auch die Massen an Zuschauern, welche die Läufer unter tosendem Beifall im Ziel empfangen.

Firmenlauf Altmark in Stendal: Mit sportlicher Fitness und Teamgeist um den Stadtsee

8. Firmenlauf Altmark am 24. Mai 2023 in Stendal: hier geht ein Team des Automobil-Zulieferers Boryszew aus Gardelegen auf den 2-Kilometer-Rundkurs um den Stadtsee.

Stendal - Ausgelassene Stimmung beim 8. Firmenlauf am Mittwochabend, 24. Mai, in Stendal. Hoch motiviert gingen 165 Teams aus der Altmark und dem Elbe-Havel-Winkel mit jeweils vier Läufern an den Start, die ersten um 18.30 Uhr.

Unter Jubelrufen der Zuschauer konnten die Teilnehmer auf dem 2-Kilometer-Rundkurs um den Stadtsee sportliche Fitness und Teamgeist beweisen und ihr Unternehmen präsentieren.

Jubel dann auch bei der Siegerehrung. Bei den Männern siegte ein Team von Mercer Stendal, bei den Frauen FM Bau Stendal. In der Mixed-Staffel hatte das Quartett von Altmark Zeitarbeit Vogel in Stendal die Nase vorn. In der Kategorie „Originellste Kostüme“ teilten sich die Teletubbies des Automobil-Zulieferers Boryszew aus Gardelegen mit den laufenden Klorollen von Sofidel Germany aus Arneburg den ersten Platz.