In absehbarer Zeit holt der Landkreis Stendal diese Einrichtung in die Kreisstadt. Was passiert mit dem Gebäude?

Die Förderschule in Tangermünde gibt es an diesem Standort seit mehr als 20 Jahren. Wie es nach dem Auszug mit dem Gebäude weitergehen wird, ist noch unklar.

Tangermünde. - Die Tage der Förderschule mit Ausgleichsklasse in Tangermünde sind gezählt. Die Bildungseinrichtung am Rande des „Komponistenviertels“ ist seit mehr als 20 Jahre eine feste Größe in der Schullandschaft der Stadt – allerdings ohne Zukunft an diesem Ort.