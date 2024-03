So hat sich Fridays for Future Stendal an dem bundesweiten Klimastreik beteiligt.

Fridays for Future demonstriert in Stendal und blockiert Karlstraße

Den Klimastreik in Stendal hat Fridays for Future mit einem Kleidertausch in und vor der Kleinen Markthalle verbunden.

Stendal - An dem bundesweiten Klimastreik von Fridays for Future hat sich auch die Aktionsgruppe in Stendal beteiligt. Bei der Demonstration am Freitag wurden eine gerechte Mobilitätswende und bessere Arbeitsbedingungen für Beschäftigte im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gefordert. So sollen Bund und Länder bis 2030 100 Milliarden Euro mehr in den ÖPNV investieren.

„In Stendal möchten wir vor allem darauf aufmerksam machen, dass eine Mobilitätswende und Klimagerechtigkeit nur in einer solidarischen und toleranten Demokratie möglich sind. Die aktuellen Angriffe auf die Moschee in Stendal und das weitere wachsende rechtsextreme populistische Gedankengut sind eine große Gefahr für unsere vielfältige Gesellschaft“, heißt es von Fridays for Future Stendal.

Den mittlerweile neunten Klimastreik in Stendal haben die Organisatoren mit einem Kleidertausch verbunden. Rund 50 Menschen nahmen daran teil.