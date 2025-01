Meßdorf. - Heute vor exakt 100 Jahren erblickte Gerda Schermer, damals noch als Krümmel, als Hausgeburt in Beese das Licht der Welt. Im nur drei Kilometer entfernten Nachbardorf Meßdorf, wo Schermer den Großteil ihres Lebens verbracht hat, empfängt die Jubilarin heute ihre Geburtstagsgäste im Gasthaus Schmidt.

Als erstes Kind von Minna und Otto Krümmel wuchs Gerda in einer Landwirtschaftsfamilie auf dem elterlichen Hof im beschaulichen Beese auf. Im Lauf der Jahre erhielt Gerda mit Otto und Siegfried zwei Brüder, die mittlerweile schon verstorben sind. Ihre Schulzeit hat die Altmärkerin erst im Nachbarort Mehrin (1. bis 4. Klasse) und später an einer Privatschule (4. bis 8. Klasse) in Kalbe mit Pension bei der Tante absolviert. In diesen Jahren erfolgte auch die Konfirmation durch Pfarrer Heinrich Sültmann (Mehrin).

Für eine Ausbildung (Landwirtschaft und Hauswirtschaft) führte Gerda der Weg in den Harz, wo sie im Winterhalbjahr 1941/42 in Wernigerode lernte. Nach dem Krieg verdingte sich die Altmärkerin in Ritze bei Salzwedel. Außerdem half Gerda nach dem Tod ihres Vaters im Jahr 1947 in der elterlichen Wirtschaft aus.

Mit der Heirat am 9. September 1950 mit dem Meßdorfer Wilhelm Schirmer zog es die gebürtige Besserin ins Nachbardorf. Bis zu dessen Tod im Jahr 2011 war Gerda insgesamt 61 Jahre verheiratet. Kein Jahr nach der Hochzeit wurden die zwei Söhne Friedrich-Wilhelm und Norbert geboren. Am 20. Juni 1951 half „Storchenmutter“ Arends den Zwillingen als Hebamme auf die Welt.

Beruflich war die heutige Jubilarin zeitlebens in der Landwirtschaft tätig. Das änderte sich auch als Meßdorferin nicht, wo sie zunächst mit Ehemann Wilhelm wirtschaftete und ab 1958 in der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) tätig war. Mit Wechsel von der LPG Typ 1 auf 3 im Jahre 1972 arbeitete Gerda Schermer bis zur Rente in der Viehwirtschaft.

Die gesellige Dame ist zweifache Großmutter (Thomas und Christian) und stolze Uroma des 18-jährigen Josua. Nach wie vor löst die Dame gern Kreuzworträtsel, schaut begeistert die Wintersportarten Biathlon sowie Skispringen im Fernsehen und führt ein gastliches Haus für Verwandte und Freunde.

Wenn man die Jubilarin nach den Höhepunkten ihres nunmehr 100-jährigen Lebens fragt, kann Gerda Schermer selbstverständlich eine ganze Menge aufzählen. Einen ganz besonderen Stellenwert haben allerdings die Geburten ihrer Kinder, der Enkel und des Urenkels. Nicht zu vergessen die goldene sowie diamantene Hochzeit mit ihrem Wilhelm, mit dem sie auch gerne reiste. Neben Urlauben im Harz und der sächsischen Schweiz avancierte die Ostsee, allen voran Graal-Müritz mit neun Aufenthalten, zu ihrem Lieblingsziel.

Wenn heute in Meßdorf die Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag im Kreis ihrer Liebsten anstehen, gibt es mit Rouladen und Nusskuchen vielleicht auch ihr Lieblingsessen.