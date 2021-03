Ein 37-Jähriger wurde wegen versuchten Totschlags vom Landgericht Stendal verurteilt.

Stendal l Zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren hat das Landgericht Stendal am Mittwoch einen 37-Jährigen wegen versuchten Totschlags verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der gebürtige Berliner einen Notfallsanitäter mit einem Messer angegriffen hat.



Die Tat ereignete sich am 2. März 2019 gegen Mitternacht in einer Stendaler Wohnung. Der Angeklagte stand dabei erheblich unter Alkoholeinfluss. Zwischen 2,8 und 2,9 Promille soll er intus gehabt haben. Weil er einen Entzug machen wollte, hatte er den Rettungsdienst gerufen, der ihn mitnehmen sollte. Doch nach dem Eintreffen der Sanitäter änderte der Mann offenbar seine Meinung und wollte die Helfer aus seiner Wohnung werfen. Mit einem Messer, das er aus der Küche geholt hatte, unterstrich er seine Forderung und wollte zustechen.



Vermutlich ein Blutbad

Nur weil der angegriffene Sanitäter kampfsporterfahren war, konnte er dem Hieb ausweichen, stellte Richter Ulrich Galler fest. Wäre dem nicht so gewesen, „wäre es vermutlich ein Blutbad geworden“. Für Galler eine „eindeutige Konstellation“. Mit Blick auf die Verteidigung machte er deutlich: Es könne nicht sein, dass jeder Betrunkene freigesprochen werde. Und: „Wo kämen wir hin, wenn wir nichts machen, nur weil niemand verletzt wurde?“



Zugunsten des Angeklagten wertete das Gericht unter anderem dessen Teilgeständnis und auch, dass niemand verletzt worden war. Gegen ihn sprach jedoch unter anderem sein erhebliches Vorstrafenregister, in dem auch Gewaltdelikte aufgeführt sind. „Sie sind kein unbeschriebenes Blatt“, sagte Galler zu dem 37-Jährigen in der Begründung des Urteils, das einschließlich der dreijährigen Freiheitsstrafe die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt zur Folge hat. In seinem letzten Wort vor dem Urteil hatte der Angeklagte seine Taten bedauert.



Alkohol ständiger Begleiter

Mit dem Urteil lag die Kammer über dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die zwei Jahre und zehn Monate gefordert hatte. Sie war in dem Fall lediglich von einer versuchten gefährlichen Körperverletzung ausgegangen. Laut Verteidigung sei „kein Verletzungswille zu erkennen“ gewesen, dafür aber eine „verminderte Steuerungsfähigkeit“ - auch aufgrund des Alkoholkonsums.



Der Alkohol war im Leben des Angeklagten ständiger Begleiter. So tranken laut Gutachter auch beide Elternteile. Der Angeklagte musste bereits als Kind in ein Heim, bevor er bei seinem Vater und seiner Stiefmutter aufwuchs. Ein schlechtes soziales Umfeld und Drogen trugen zu einer Persönlichkeitsstörung bei, die ein Psychiater attestiert hatte. Er hatte dem Gericht empfohlen, für den Mann eine 24-monatige Therapie im Maßregelvollzug, Antigewalttraining und Suchtberatung anzuordnen.