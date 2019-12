Die Einheitsgemeinde Bismark gibt erneut einen eigenen Kalender heraus.

Bismark l Anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens hat die Einheitsgemeinde Bismark für 2020 einen Kalender herausgegeben.

Auf den einzelnen Kalenderblättern finden sich alle 39 Ortschaften der Einheitsgemeinde in Wort und Bild wieder und am Rand ist zudem Platz für die eigenen Notizen.

Ein kleiner Restbestand der Kalender steht aktuell noch zum Verkauf. Die Ausgaben können noch vor den Feiertagen im Verwaltungsamt der Einheitsgemeinde in Bismark zum Preis von 6,50 Euro erworben werden – vorzugsweise zu den folgenden Sprechzeiten: am Dienstag von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr sowie am Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr.