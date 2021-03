Diese historische AUfnahme zeigt die Arbeiten an dem Dom-Turmhelmen in Stendal im Jahr 1893. Auf der rechten Seite im HIntergrund ist die Marienkirche zu sehen. Foto: Stadtarchiv Stendal

Über die Arbeiten, die 1893 an den Turmhelmen des Stendaler Domes St. Nikolaus stattfanden, hat damals schon die lokale Presse berichtet.

Stendal l Kaum hatte Stadtarchiv-Leiterin Simone Habendorf von dem Foto erfahren, das der Ludwigshafener Rainer Hoffmann im Nachlass seines Vaters gefunden hatte, hat sie selbst in den Unterlagen des Archivs recherchiert. Und ist im Altmärkischen Intelligenz- und Leseblatt fündig geworden. Das hatte am 8. März 1893, also genau vor 128 Jahren, darüber berichtet, dass einer der Turmknöpfe abgenommen wurde. Als Turmknopf oder Turmkugel werden die geschlossenen, oft runden Metallkapseln auf der Spitze eines Turmes bezeichnet.



Die Zeitung schrieb damals in den Kurzmeldungen: „Bei den Arbeiten an den Domtürmen ist vorgestern auch die Abnahme von einem der Knöpfe erfolgt. Die Hoffnung, dass sich in dem Innern des Knopfes Dokumente oder andere Gegenstände von Wert für den Geschichtsforscher finden würden, hat sich nicht erfüllt. Eine unscheinbare Schachtel und darin ein stark im Verfall befindlicher Papierbogen, auf dem in größtenteils unleserlicher Schrift eine Anzahl Namen verzeichnet stehen, bilden die ganze Ausbeute. Papier und Tinte, die zur Herstellung des Schriftstückes verwandt wurden, sind jedenfalls von geringem Wert gewesen, denn sie haben dem Zahn der Zeit wenig Widerstand geleistet.“



Notdächer von 1660 entfernt

Einen Hinweis auf die Arbeiten gibt es auch im gerade erst veröffentlichten Buch „Die Kunstdenkmale der Stadt Stendal“. Darin wird erwähnt, dass 1893 die Turmhelme aufgebracht wurden, „nachdem die Notdächer von 1660 entfernt worden waren“.



Das historische Foto von 1893 zeigt eine größere Gruppe von Arbeitern und Bauverantwortlichen einer Berliner Firma hoch oben auf dem Gerüst. Für die Arbeit wurde ein Holzgerüst errichtet, darunter zu sehen ist eine metallene Konstruktion inklusive der Nieten für den Turmhelm. Wie berichtet, hatte Rainer Hoffmann nicht nur das Foto gefunden, sondern auch die statischen Berechnungen für die Turmhelme. Beides hatte er an die Volksstimme geschickt, mittlerweile ist es im Stadtarchiv angekommen.