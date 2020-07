Brutale Angriffe gegen Polizisten, wie in dieser Szene, kommen im Landkreis Stendal in Einzelfällen vor. Eine generelle Zunahme der Gewalt gegen Einsatzkräfte wird der Altmark weder von Polizei, noch von Feuerwehr und Unfall-Hife bescheinigt. Symbolfoto: dpa

Von welchen Straftaten Einsatzkräfte im Landkreis Stendal besonders betroffen sind.

Polizeirevier Stendal Gewalt gegen Polizeibeamte Straftaten insgesamt 2019: 67 (49 / 18 )* 2018: 39 (30 / 9)* 2017: 79 (70 / 9)* Rohheitsdelikte 2019: 15 (9 / 6)* 2018: 3 (3 / 0)* 2017: 13 (12 / 1)* Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte 2019: 46 (35 / 11)* 2018: 36 (27 / 9)* 2017: 66 (58 / 8)* * Männer/Frauen

Stendal l Fliegende Pflastersteine, zerbrochene Scheiben, geplünderte Geschäfte, brutale Angriffe auf Polizisten. Solche Szenen wie zuletzt in Stuttgarts Innenstadt haben sich im Landkreis Stendal in den vergangenen drei Jahren nicht abgespielt. Und dennoch sehen sich die Polizeibeamten in der Altmark „regelmäßig Beleidigungen, Bedrohungen und in Einzelfällen auch körperlichen Übergriffen ausgesetzt“, so Beatrix Mertens, Pressesprecherin der Polizeiinspektion (PI) Stendal.

Eine generelle Zunahme von Gewalt gegen Polizisten, ist laut Mertens für den Bereich des Polizeireviers Stendal „nicht zu verzeichnen“. Zwar hat sich die Zahl der Straftaten insgesamt in 2019 wieder erhöht (siehe Infokasten), doch sind es weniger brutale Übergriffe, sondern vielmehr Tätlichkeiten aus mangelndem Respekt wie bei Festnahmen oder Personenkontrollen.

Angriffe meist beim Streifendienst

Laut der Kriminalstatistik wurden im Vorjahr 46 sogenannte Widerstandshandlungen registriert, die meisten ereigneten sich beim täglichen Streifendienst. Wie Beatrix Mertens weiter informiert, sind männliche Polizeibeamte deutlich häufiger Opfer einer Straftat bei der Ausführung ihrer Dienstpflicht gewesen. Wobei man die Zahlen ins Verhältnis zu den Proportionen setzen müsste, wie viel Männer und Frauen innerhalb einer Schicht tätig sind, „um eine objektive Aussage treffen zu können“, so die Pressesprecherin.

Obwohl es Hotspots der Gewalt wie in Großstädten laut Mertens „in der Altmark nicht gibt“, werden im Stendaler Revier die Präventionsangebote der Landespolizei genutzt. Das sind verschiedene Aus- und Fortbildungen sowie die regelmäßige Überprüfung auf politisch motivierte Straftaten. Turnusmäßig trainiert werden Einsätze unter besonderen Situationen, stetig vertieft werde die deeskalierende Kommunikation, so die PI-Sprecherin. Zudem sei die Ausstattung verbessert worden. Polizeibeamte tragen im Einsatz kugelsichere Westen, Schlagschutz, Helm, schnittfeste Handschuhe. Investiert habe die Polizei auch in die Sicherheit von Einsatzfahrzeugen.