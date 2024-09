Mit einem Mähboot entfernen Angler Pflanzen aus dem Stadtsee in Stendal. Warum das Kraut noch einige Tage später am Ufer des Gewässers liegen wird.

Naturschutz in der Hansestadt

Ein Mitarbeiter des Landesanglerverbands Sachsen-Anhalt entkrautet mit einem Mähboot den Stadtsee in Stendal.

Stendal - Eine grüne Schicht aus Horn- und Laichkraut schwimmt an der Oberfläche des Stadtsees in Stendal. Mit einem Mähboot entfernt ein Mitarbeiter des Landesanglerverbands Sachsen-Anhalt in dieser Woche überschüssige Pflanzen aus dem Gewässer. Doch warum entkrauten die Angler den Stadtsee?