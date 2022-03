Hafencafé in Tangermünde kommt anders als gedacht

Die Pläne für den Gastronomiestandort am Tangermünder Hafen standen fest. Doch aufgrund der aktuellen weltweiten Lage wird es jetzt einen Umweg zum Ziel geben.

Am Donnerstag waren die Fenster noch verhangen, am Freitag wieder offen. Aktuell finden im Hafen-Café die Corona-Schnelltests statt. Bis März wurde das Objekt dafür angemietet.

Tangermünde - Der Plan für das künftige Tangermünder Hafencafé war folgender: Zum 31. Dezember schließt Noch-Betreiberin und Inhaberin Saskia Dölle ihr Hafen-Café, baut ihr Café auf dem Rondell am Tangermünder Hafen ab und noch vor Saisonstart 2022 wird an diesem Standort ein Neubau nach den Vorstellungen der Gesellschafter des künftigen „Hafencafés“ errichtet. Aber daraus wird so schnell nichts.