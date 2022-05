Opferhilfe Häusliche Gewalt: Beratungsstelle in Stendal gibt Tipps für Außenstehende, Warnsignale zu erkennen

Wer Opfer von Gewalt in einer Beziehung wird, braucht oftmals Hilfe, um aus der Situation herauszukommen. „Miß-Mut“ in Stendal bietet Opfern Unterstützung an.