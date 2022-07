Tradition Heimat- und Schifferverein Bittkau lädt zum Pflaumenmuskochen in Gemeinschaft am Denkmalstag

Fast drei Zentner Pflaumen aus Bittkauer Privatgärten wanderten am Sonntag in den großen, mit Holz befeuerten Muskessel des Heimat- und Schiffervereins Bittkau. Der hatte am Tag des offenen Denkmals sozusagen seine dörfliche Tradition zum Kulturdenkmal gemacht, das es zu bewahren gilt.