Herbert Wollmann aus Stendal erringt für die SPD in der Altmark das Direktmandat zur Bundestagswahl 2021

Während die SPD auf Bundesebene noch um den Wahlsieg zittern muss, ist das Rennen in der Altmark entschieden. Die jahrelange schwarze Dominanz ist gebrochen.

Dr. Herbert Wollmann freut sich im Gewölberestaurant am Markt in Stendal über sein Wahlergebnis und das der SPD auf Bundesebene.

Altmark - Jubel brandet auf im Willy-Brandt-Haus in Berlin, als die erste Prognose verkündet wird. Im Stendaler Gewölberestaurant Akis blickt Direktkandidat Herbert Wollmann aufmerksam, aber nicht aufgeregt auf die Leinwand vor ihm. Noch am frühen Abend zeichnet sich ab, womit der SPD-Kandidat nicht gerechnet hätte – er holt das Direktmandat in der Altmark.