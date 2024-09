Die Herbstferien stehen an und die altmärkische Hansestadt hat auf jeden Fall eine Menge zu bieten - nicht nur den Dom St. Nikolaus, dessen erste Gemäuer Ende des 12. Jahrhunderts entstanden.

Im Winckelmann-Museum werden Kinder zu kleinen Archäologen. Foto: Donald Lyko

1. Archäologie im Winckelmann-Museum

In Stendal sind eine Straße, ein Platz und eine Schule nach ihm benannt: J.J. Winckelmann. Aber wer war das eigentlich und was verbindet ihn mit Stendal? Nicht nur diese Frage wird im Winckelmann-Museum beantwortet.

In den Herbstferien lockt das Museum mit einem tollen Angebot: Am 1. Oktober geht es für einen Tag ins Archäologen-Camp. Dort kann sich jedes Kind unter fachkundiger Anleitung zum Junior-Archäologen ausbilden lassen. Nach einer anschaulichen Einführung in die Methoden der Archäologie werden in der Ausgrabungsfläche die Funde freigelegt, eingemessen und im Ausgrabungstagebuch dokumentiert. Anschließend geht es zur Fundbearbeitung ins Forscherlabor.

Am 2. Oktober geht es um die Frage, wie beleuchten eigentlich die Römer ihre Häuser? Es gilt herauszufinden, wie eine Öllampe funktioniert. Anschließend wird eine kleine Tonlampe nach antikem Vorbild hergestellt.

Am 8. Oktober müssen, um den Schatz im Heckenlabyrinth im Museumsgarten finden zu können, knifflige Aufgaben und Rätsel rund um das sagenhafte Labyrinth auf Kreta gelöst werden.

Am 10. Oktober wird mit vollem Körpereinsatz Getreide auf historischen Handmühlen gemahlen und Brotfladen auf der Glut gebacken.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Preise: Erwachsene zahlen 8 Euro, Schüler zahlen 5 Euro und für Zusatzangebote noch einmal 3,50 Euro

Im Tiergarten gibt es auch ein Streichelgehege. Gerhard Draschowski

2. Flauschiges im Tiergarten

Der Stendaler Tiergarten ist ganzjährig einen Besuch wert. Er wurde 1952 als Heimattiergarten angelegt und befindet sich in ruhiger Lage am Stendaler Stadtsee. In ihm sind 500 Tiere in 75 Arten beheimatet wie zum Beispiel Nordluchs, Wildkatze, Affen, Tiger, Erdmännchen und viele andere.

Für einen erlebnisreichen Tiergartenbesuch sorgen ein Streichelgehege, ein Abenteuerspielplatz und eine Gaststätte.

Öffnungszeiten: Im Oktober von 9 bis 17 Uhr

Preise: Erwachsenen zahlen 6 Euro, Kinder und Jugendliche von 3 bis 18 Jahren zahlen 4 Euro

Das besondere Hanse-Erlebnis Foto: Donald Lyko

3. Rätsel-Rallye im Hansebund

Der Altmärkische Regionalmarketing- und Tourismusverband (ART) hat mit dem Altmärkischen Hansebund ein neues interaktives Erlebnisangebot geschaffen, mit dem sich Touristen und Einheimische auf eine liebevoll gestaltete Rätsel-Rallye begeben.

Das „Hanse-Erlebnis“ startet in allen acht altmärkischen Hansestädten: Stendal, Tangermünde, Salzwedel, Gardelegen, Werben, Osterburg, Seehausen und Havelberg. Es gibt eine neue Broschüre, eine digitale Challenge in der Altmark Aktiv App und einen Podcast. Gestartet werden kann das Hanse-Erlebnis zu den Öffnungszeiten in den örtlichen Tourist-Informationen.

Infos: ART, Tel. 039322/726013 oder E-Mail: tourismus@altmark.de

Geheimtipp für regnerische Ferientage Foto: Gerhard Draschowski

4. Toben im Fun-Park

Der Athletiko-Fun-Park der SWG in der Clausewitzstraße 4 in Stendal ist ein Geheimtipp für regnerische Ferientage. Hier darf nach Herzenslust getobt werden.

Die Besucher erwarten unter anderem: Delfin-Rodeo, Riesenrutsche, das Krokodil vom Nil, ein großes Kletterlabyrinth, Trampoline, eine Kinder-Kartbahn, Safari-Train, Airhockey, Tischkicker, Billard, Tischtennis, eine Bumper-Bahn und vieles mehr. Wer genug vom Toben hat, kann es sich auf einem der Massagesessel gemütlich machen. Geburtstagskinder haben übrigens freien Eintritt.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 14 bis 19 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertag 10 bis 14 sowie 15 bis 19 Uhr

Preise: Kinder bis 100 cm Größe zahlen 8 Euro und Freitag bis Sonntag 10 Euro, Kinder und Jugendliche 10 Euro und am Wochenende 14 Euro, Erwachsene zahlen 8 Euro und am Wochenende 10 Euro

Wichtig für den Herbst: Das Außenbecken ist beheizt. Foto: Gerhard Draschowski

5. Planschen in der Altmark Oase

Baden oder Schwimmen, Rutschen oder Toben? In der Altmark Oase Stendal (AltOa) muss man sich nicht entscheiden: hier geht alles zusammen. Ab dem 26. August sind die jährliche Grundreinigung und Instandsetzung beendet und Besucher erwartet wieder ein abwechslungsreicher Badespaß für die ganze Familie im wohltemperierten Wasser.

Wettkampfbecken mit Sprungtürmen, ein Wellenbecken, die große Powerrutsche sowie ein beheiztes Außenbeck mit Outdoor-Spielplatz lassen keine Langeweile aufkommen. Da die Aktivitäten auch hungrig machen, gibt es natürlich auch ein Imbiss-Angebot.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis 22 Uhr

Preise: Freier Eintritt für Kinder bis zu 1 Meter Körpergröße, Schüler bis zu 16 Jahren zahlen 3,50 Euro und Erwachsenen zahlen 4,50 Euro für 90 Minuten