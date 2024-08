Barrierefrei Wohnen statt Altersheim Hier wohnen Senioren in Stendal sicher: Viel Platz für Rollstuhl und Rollator

In Stendal entsteht neuer Wohnraum für pflegebedürftige Menschen. In den umgebauten Quartieren werden Pflegedienste einziehen. Ein erster Blick in die Musterwohnung.