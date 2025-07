Für erträglichere Fahrzeiten Hilfe für genervte Pendler - Mehr Busse zwischen Wittenberge und Stendal

Kurz vor Sperrung der Bahnstrecke Berlin–Hamburg am 1. August bieten Brandenburg und Sachsen-Anhalt zusätzliche Fahrten von Wittenberge nach Stendal an. Bringt das was?